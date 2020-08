Uomini e Donne: novità sul cast. Un’ex protagonista di ‘Temptation Island’ rivolge un appello a Maria (Di lunedì 10 agosto 2020) Uomini e Donne: il dating-show di Maria De Filippi sta scaldando i motori per ripartire. Abbiamo annunciato in un altro articolo, che ci saranno due nuovi tronisti (su tre) scelti dal pubblico, ma ne arriveranno anche degli altri. Inoltre c’è una protagonista dell’edizione di “Temptation Island” appena conclusa, che vorrebbe lavorare nel programma. Uomini e Donne: uno ritorno, un addio e una donna per il quarto trono La pagina Facebook “UominieDonneclassicoeover” ha informato che dovrebbe tornare negli studi Elios di Roma Alessandro Basciano. E’ già stato corteggiatore di Giulia Quattrociocche nell’ambito del “Trono Classico” e tentatore/single di Valeria Liberati a ... Leggi su pianetadonne.blog

trash_italiano : Vabbè almeno tra un mese torna Uomini e Donne. - Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - xxxmelancolie : pensando a quella che mi ha detto di guardare le repliche di uomini e donne come le mie coetanee vrenzole come se i… - Pasqual17206136 : Ma di cosa parliamo ? Meloni santache carfagna mussolini. Ma ci rendiamo conto chi avevamo in politica donne e uom… -