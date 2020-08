Treviso, migrante positivo contagia tre agenti. E ora indaga la Procura (Di lunedì 10 agosto 2020) Serenella Bettin Focolaio nell'ex caserma che ospita richiedenti asilo: in due mesi si è passati da 2 a 250 casi Il virus si nutre di ammassi di umani. E noi gli diamo da mangiare. Quale migliore assembramento se non un centro migranti. Già. Ora il centro più infetto d'Italia è il centro d'accoglienza dell'ex caserma Serena di Treviso. Un maxi focolaio tra i migranti che finisce sul tavolo della Procura. È stato aperto un fascicolo, al momento senza iscrizioni nel registro degli indagati né ipotesi di reato, sul caso dei migranti e operatori risultati positivi al covid. In poco meno di due mesi i positivi sono passati da 2 a 257, con i richiedenti asilo che di starsene chiusi non ne vogliono sapere. Già una decina di giorni fa la situazione era degenerata. Due i blitz. Prima i ... Leggi su ilgiornale

