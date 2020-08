Stefano – Belen – Alessia Marcuzzi, il gossip si riaccende. Stavolta è Giovanni Ciacci a dire la sua e non ha dubbi (Di lunedì 10 agosto 2020) Se ne è parlato per settimane. Ogni giorni a ogni ora. Chat WhatsApp impazzite e storie di incontri segreti. Se sia vero o no, o se ci sia in fondo un filo di verità non è dato sapere, quello che è certo è che ognuno sembra aver preso la sua strada. Stefano De Martino non sembra intenzionato a costruire un nuovo rapporto amoroso. Belen Rodriguez è sempre al centro del gossip. Alessia Marcuzzi, invece, ha chiuso la bocca a tutti lasciandosi fotografare mentre bacia il marito Paolo Calabresi. Lo scoop che ha animato l’inizio questa calda estate 2020 è stato uno degli argomenti trattati nella puntata di oggi di Ogni Mattina nello spazio dedicato al rotocalco, subito dopo il Tg8. Nel salotto di Adriana Volpe, come ogni altra mattina, Serena Garitta ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Dopo Belen e Stefano anche per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c’è aria di crisi? - #Belen #Stefano #anche… - meteosergio1 : Che notizia!!! #PoveraItalia #10agosto Maria De Filippi svela come Emma ha scoperto del tradimento di Stefano con… - zazoomblog : Belen Rodriguez nuovamente contro Stefano De Martino: Non va perdonato - #Belen #Rodriguez #nuovamente #contro… - FilmNewsItaly : Maria De Filippi su Belen e Stefano: 'Ci sarà un ritorno di fiamma' - Notiziedi_it : Belen risponde a Maria De Filippi sul ritorno con Stefano De Martino -