Scrive “vuoi sposarmi?” con 100 candeline e manda la casa a fuoco (Di lunedì 10 agosto 2020) Scrive “vuoi sposarmi?” con 100 candeline e manda accidentalmente la casa a fuoco. È accaduto negli scorsi giorni a Sheffield, città della contea inglese South Yorkshire: a riportare la vicenda è il Telegraph. Il 26enne Albert Ndreu aveva trascorso due settimane pianificando il momento in cui avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Valerija Madevic. Aveva deciso di donarle l’anello in maniera speciale: così aveva scritto “vuoi sposarmi?” con 100 candeline e adornato una stanza della loro futura casa con 60 palloncini. Ma quando il giovane è andato a prendere la sua ragazza per portarla a casa per la sorpresa, l’appartamento ha preso ... Leggi su huffingtonpost

