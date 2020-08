Palermo, accusato di auto-riciclaggio l’ex manager Giacchetto (Di lunedì 10 agosto 2020) PALERMO – Tre immobili sull’isola di Salina, alle Eolie, sono finiti sotto sequestro da parte della guardia di finanza di Palermo nell’ambito di una indagine coordinata dalla procura del capoluogo siciliano. Gli immobili, del valore complessivo di circa 850mila euro, appartengono all’ex manager della comunicazione Faustino Giacchetto, ai due figli e all’imprenditore Gioacchino Imburgia e sono ritenuti “oggetto di riciclaggio e auto-riciclaggio”. Leggi su dire

