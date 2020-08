NBA – Devin Booker fa luce sul suo futuro: “voglio i Playoff per ripagare l’affetto dei tifosi” (Di lunedì 10 agosto 2020) Negli ultimi tempi circolano con insistenza rumor che danno Devin Booker lontano dai Suns. Phoenix non ha mai allestito un roster in grado di centrare i Playoff e sembra rivelarsi, stagione dopo stagione, una piazza limitante per un talento come quello di Booker. Anche Draymond Green ha espresso la propria curiosità nel vedere Booker lontano dall’Arizona. Intervistato da ESPN, il diretto interessato ha però speso parole al miele per i Suns: “fin da quando sono a Phoenix, non abbiamo avuto molto successo, ma il tifo lo abbiamo sempre avuto. Dobbiamo dare qualcosa ai nostri fan. Abbiamo il dovere di vincere per i nostri tifosi e per la nostra società. È passato molto tempo per noi dall’ultima partecipazione ai Playoff e penso che ora ... Leggi su sportfair

