Meteo Roma del 10-08-2020 ore 06 | 10

Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni del tempo per il proseguimento della giornata di oggi bel tempo c'eri Seregno poco nuvolosi al nord Italia al pomeriggio però nuvolosità in aumento sui rilievi Alpini e sull'Appennino dove non si escludono locali acquazzoni o temporali sparsi alle Centro Italia sole ovunque al pomeriggio sui settori appenninici porteranno isolati acquazzoni specie sull'abruzzo si rinnovano condizioni di tempo asciutto in serata su tutte le regioni d'Italia sulle Isole bel tempo Poi al pomeriggio instabilità sui settori interni peninsulari e sulla Sicilia con locali piogge e temporali fenomeni in esaurimento in serata con ampie schiarite temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi le previsioni del tempo sono a cura del centro

