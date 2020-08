Juventus, si va verso la proposta di rescissione a Higuain e Khedira (Di lunedì 10 agosto 2020) Come riportato da Repubblica, la Juventus va verso la rescissione contrattuale di alcuni dei suoi esuberi di spicco. Tra questi, ci sono Gonzalo Higuain e Sami Khedira, un tempo titolari ma ora diventati quasi dei separati in casa e fuori dai piani per il futuro. Il club bianconero proporrà dunque all’argentino e al tedesco di rescindere il contratto (entrambi in scadenza nel 2021) in modo tale da potersi liberare a parametro zero, visto che di offerte concrete per il loro cartellino non sembrano essercene. Leggi su sportface

