Inter-Leverkusen, i nerazzuri vincono 2 a 1 (meritatamente) e accedono alle semifinali. Ora la vincente tra Shakhtar e Basilea (Di lunedì 10 agosto 2020) Passa l’Inter a Düsseldorf: gli uomini di Conte superano il Bayer Leverkusen e arrivano in semifinale di Europa League. Un traguardo che sposta decisamente verso l’alto il giudizio complessivo sulla stagione di Lukaku e compagni. I nerazzurri costruiti con l’obiettivo di tornare a primeggiare, a partire dalla panchina fino alle ambiziose campagne acquisti estiva e invernale (checché la stessa panchina ne dica), in campionato non hanno mai o quasi mai dato l’idea di poter insidiare la Juve. E dunque, arrivare tra le prime quattro in Europa League rende decisamente positiva la stagione e naturalmente il giudizio finale potrebbe subire un ulteriore revisione al rialzo se arriverà un piazzamento ancora migliore. Per quanto attiene alla serata oltre al risultato è positiva anche anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano

OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - Eurosport_IT : INTER MISSIONE COMPIUTA: SEMIFINALE ? Bastano le reti del primo tempo di Barella e Lukaku per superare il turno ed… - Noovyis : (Inter-Leverkusen, i nerazzuri vincono 2 a 1 (meritatamente) e accedono alle semifinali. Ora la vincente tra Shakht… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #EuropaLeague #Conte: 'Mai visto un #Lukaku così. Grande @Inter, vogliamo il massimo' -