Il focolaio di Assisi tra i frati del Convento di San Francesco

La curva dei contagi in Italia, dopo alcune settimane, è tornata a risalire. Nel nostro Paese, complici vari fattori, le infezioni si sono moltiplicate. Abbiamo visto il caso dell'ex caserma Serena di Treviso dove vengono ospitati migranti, ma anche quei rientri dalle vacanze che si sono trascinati dietro un buon numero di positività Covid. Poi c'è il focolaio ad Assisi, dove 18 frati francescani, che vivono all'interno del Convento di San Francesco nella nota cittadina umbra, sono risultati contagiati dopo lo screening avviato alla notizia dei primi casi. All'inizio, infatti, erano ...

