I ragazzi a Corfù senza mascherina «perché non ce l’aveva nessuno»: ma questi contagi d’importazione non indignano (Di lunedì 10 agosto 2020) Il coronavirus e il contagio conseguente è un fenomeno che può colpire tutti. E anche il più ligio alle regole di distanziamento sociale – soprattutto in una estate afosa – può incorrere nella distrazione fatale. Non bisogna demonizzare nessuno. Per questo stride la reazione dell’opinione pubblica di fronte a due tipologie di notizie: la prima, quella che suscita scandalo, è quella della positività dei migranti che arrivano in Italia; la seconda, quella che invece non sembra importare a nessuno, riguarda giovani italiani che sono andati in vacanza in Grecia e che, al ritorno, sono risultati positivi. In più i turisti contagiati – originari di Arezzo – hanno dichiarato di non aver indossato più la mascherina a un certo ... Leggi su giornalettismo

