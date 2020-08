Covid-19, nuove regole disposte dal Dpcm: misure in vigore fino al 7 settembre (Di lunedì 10 agosto 2020) Conte firma il nuovo Decreto del presidente del Consiglio sul Covid-19, misure in vigore fino al 7 settembre, tra le importanti novità “riapertura al pubblico degli eventi sportivi”. Arriva l’ufficialità di un prolungamento delle misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus fino al 7 settembre. Gli italiano dovranno continuare ad usare mascherine, il distanziamento … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

StreetNews24 : Gli Stati Uniti hanno registrato 46.935 nuove infezioni da Coronavirus e 515 decessi legati al Covid-19 ieri. - CronacheMc : IL BOLLETTINO del Gores - Nelle ultime 24 ore esaminate 173 nuove diagnosi, 375 test analizzati nel percorso guarit… - renatobrunetta : RT @radioanchio: #Radioanchio @SaraPisRoma #10agosto @Radio1Rai 7:30/9:30 #Covid in Italia tra i giovani che rientrano dall'estero, e #movi… - BuettoG : @Abrams39983336 @francofa59 @maria_ciardi @AzzolinaLucia Azzolina supera tutti: •Zero nuove assunzioni •Èsoda preca… - notizieit : Covid-19, le nuove disposizioni della Regione per cittadini e migranti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuove Emergenza Covid-19: La Conferenza delle Regioni approva nuove linee guida Lavori Pubblici Coronavirus, in Sicilia i nuovi positivi quasi tutti asintomatici: ma sono contagiosi come i malati

CATANIA - In Sicilia l'epidemia da coronavirus da alcuni giorni ha un andamento piuttosto stabile, con un aumento di circa 30 casi al giorno che vengono scoperti dai test effettuati dal sistema sanita ...

Coronavirus, stretta sulla movida: controlli e divieti per San Lorenzo e Ferragosto

San Lorenzo e Ferragosto, nuovi divieti anti coronavirus La movida preoccupa anche gli amministratori locali. Per evitare falò in spiaggia e assembramenti per la notte delle stelle cadenti, ...

CATANIA - In Sicilia l'epidemia da coronavirus da alcuni giorni ha un andamento piuttosto stabile, con un aumento di circa 30 casi al giorno che vengono scoperti dai test effettuati dal sistema sanita ...San Lorenzo e Ferragosto, nuovi divieti anti coronavirus La movida preoccupa anche gli amministratori locali. Per evitare falò in spiaggia e assembramenti per la notte delle stelle cadenti, ...