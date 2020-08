Caccia ai 5 parlamentari con il bonus partite Iva. Di Maio: “Via i furbetti” (Di lunedì 10 agosto 2020) Tre della Lega, uno dei 5S e uno di Italia Viva. Il leghista Lolini nega tutto: io i soldi non li ho incassati e non ho dato mandato al commercialista Leggi su lastampa

messveneto : Caccia ai 5 parlamentari con il bonus partite Iva. Di Maio: “Via i furbetti” - marcoavvo : RT @galatinicola: La caccia ai parlamentari furbetti è la vittoria del grillismo. I romani si sono barbarizzati - BorroniAnna1 : RT @GiampaoloGalli: Prima si protesta perché i soldi arrivano tardi con troppi controlli, mentre si vorrebbe l’helicopter money. Poi arriva… - smilypapiking : RT @galatinicola: La caccia ai parlamentari furbetti è la vittoria del grillismo. I romani si sono barbarizzati - AttilaAzureRive : RT @galatinicola: La caccia ai parlamentari furbetti è la vittoria del grillismo. I romani si sono barbarizzati -

Ultime Notizie dalla rete : Caccia parlamentari

W la ghigliottina! La polemica anti-Casta è riesplosa e lo sdegno popolare ammazza il referendum il cui verdetto è già scritto “Ora fuori i nomi!”. “Vergognatevi!”. “Fate schifo!”. L’indignazione popo ...Tre della Lega, uno dei 5S e uno di Italia Viva. Il leghista Lolini nega tutto: io i soldi non li ho incassati e non ho dato mandato al commercialista Cinque deputati hanno intascato in piena emergenz ...