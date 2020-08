Superpole Race a Portimao: ancora un trionfo, in solitaria, di Rea (Di domenica 9 agosto 2020) Jonathan Rea continua a dominare sul circuito di Portimao. Dopo aver conquistato la Superpole e Gara-1 nella giornata di ieri, il campione del mondo in carica si aggiudica anche la Superpole Race con ... Leggi su gazzetta

dinoadduci : Superpole Race a Portimao: ancora un trionfo, in solitaria, di Rea - IlBlogdiAndy : #PRTWorldSBK Gara 1 - Superpole Race - Gara 2 3 gare tutte con lo stesso vincitore @jonathanrea #SkyMotori - VdVSport : ??? #Superbike ?? Gara-2 ?? ?? Dopo aver vinto la Superpole Race, ???? Jonathan Rea bissa il successo di ieri e si port… - SabriYellow46 : Comunque stamani mi ero spoilerata i risultati della Superpole Race di SBK ma me li sono già dimenticati?? #PRTWorldSBK - AngyFra89 : WORLD SBK 2020 REA RIAPRE IL MONDIALE sul @il_ring Post GP - Superpole Race Un solo punto separa il Cannibale dall… -

Dopo la Superpole Race, Jonathan Rea si porta a casa gara 2 del mondiale SBK a Portimao. Una vittoria che vale doppio per il campione del mondo, visto che gli permette di salire in cima al mondiale pi ...Dopo il dominio in gara 1 e nella Superpole race, Jonathan Rea (Kawasaki) conquista anche gara 2 sul circuito di Portimao. Fine settimana da ricordare per il campione del mondo Superbike, che supera ...