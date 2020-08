Spaccio di stupefacenti nei paesi cilentani: due arresti dei carabinieri (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Agropoli, in esecuzione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del tribunale di Vallo della Lucania, hanno tratto in arresto due indagati, pregiudicati, residenti in Torchiara e Agropoli. Gli stessi, in concorso fra loro, detenevano, vendevano, cedevano, trasportavano, quantità di sostanze stupefacenti tipo cocaina, hashish, marijuana nella zona di Torchiara e dei comuni limitrofi. L’articolata attività di indagine, svolta dal nucleo operativo radiomobile della compagnia carabinieri di Agropoli, ha consentito, nell’ambito della perquisizione domiciliare, il rinvenimento e sequestro di ulteriori 1,80 gr. di sostanza stupefacente tipo marijuana. I destinatari della misura sono stati ristretti agli ... Leggi su anteprima24

Spaccio di droga nel Cilento: due arresti

