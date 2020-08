Si tuffa nel Po per salvare il suo cane: il padrone annega, l'animale sopravvive (Di domenica 9 agosto 2020) SI tufa nel Po per salvare il suo cane, ma affoga . Un uomo di 42 anni ha perso la vita questo pomeriggio a Piacenza: si era tuffato per salvare il suo cane che era finito in acqua sotto il ponte ... Leggi su leggo

