Scuola, Anci: “Lezioni possibili anche in hotel e B&b” (Di domenica 9 agosto 2020) Cristina Giachi, responsabile Scuola dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) commenta le risorse del Decreto agosto per gli enti locali, finalizzate all’affitto di spazi aggiuntivi alla Scuola: “Compatibilmente con le risorse disponibili, prevediamo presto la pubblicazione di Avvisi Pubblici in diversi comuni, per il reperimento di spazi alternativi dove poter allestire le aule”. Per la riapertura … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gabry32718565 : RT @Simona51885206: ?????????? TGCOM: Scuola, i presidi: 'Servono 20mila aule in spazi alternativi' | Anci: a lezione anche in case e bed and… - Simona51885206 : ?????????? TGCOM: Scuola, i presidi: 'Servono 20mila aule in spazi alternativi' | Anci: a lezione anche in case e bed… - StefScorpion : RT @porcipolitici: - antonypisa : RT @porcipolitici: - Nadnad3010 : Rientro a scuola, presidi: manca 50% aule. Anci, lezioni anche in case e b&b -