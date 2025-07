Germania a Colonia acqua gratis per combattere il caldo

In un gesto di solidarietà e innovazione, Colonia si prende cura dei suoi cittadini offrendo acqua gratuita attraverso irrigatori pubblici per affrontare il caldo torrido. Con temperature che hanno toccato i 37°C, la città dimostra come le soluzioni semplici possano fare la differenza. Questa iniziativa, parte della campagna “Cooling ...

I residenti della città di Colonia, in Germania, hanno utilizzato gli irrigatori pubblici per combattere il grande caldo che sta opprimendo tutto il Paese. Mercoledì le temperature hanno raggiunto i 37 gradi Celsiu. Per aiutare i residenti a rinfrescarsi durante l’estate, l’amministrazione comunale di Colonia ha collaborato con RheinEnergie, fornitore locale di energia e acqua, per fornire gli irrigatori nell’ambito della campagna “Cooling Cologne”. In tutta la città sono stati inoltre allestiti stand informativi sull’ondata di caldo e distributori gratuiti di acqua potabile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Germania, a Colonia acqua gratis per combattere il caldo

In questa notizia si parla di: colonia - germania - acqua - combattere

Oltre ventimila persone evacuate a Colonia, in Germania, dopo il ritrovamento di bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale - A Colonia, in Germania, oltre ventimila persone hanno dovuto lasciare le proprie case in modo immediato dopo il ritrovamento di bombe inesplose della Seconda Guerra Mondiale.

Germania, a Colonia acqua gratis per combattere il caldo; Giornale radio del pomeriggio, mercoledì 2 luglio - LaPresse; Sean 'Diddy' Combs, avvocato Cassie Ventura: Siamo soddisfatti che sia stato ritenuto.

Germania, a Colonia acqua gratis per combattere il caldo - I residenti della città di Colonia, in Germania, hanno utilizzato gli irrigatori pubblici per combattere il grande caldo che sta opprimendo tutto il Paese. Secondo msn.com

Germania: nuovo allerta acqua contaminata dopo sabotaggio - Germania: nuovo allerta acqua contaminata dopo sabotaggio Comune sconsiglia usare acqua potabile dopo irruzione serbatoio FRANCOFORTE SUL MENO , 16 agosto 2024, 09:10 ... Da ansa.it