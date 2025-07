Trump | Meno armi all' Ucraina Choc di Kiev Zelensky | In qualche modo dobbiamo garantire la difesa del nostro popolo

Le recenti decisioni di Trump di ridurre il supporto militare all’Ucraina hanno scatenato un vero e proprio terremoto politico a Kiev. Zelensky si dice scioccato e preoccupato, sottolineando che in qualche modo bisogna garantire la difesa del proprio popolo. La Casa Bianca mira a tutelare le riserve di armi, ma le tensioni sono alle stelle: Kiev convoca l’ambasciatore per chiarimenti. Un scenario che potrebbe ridefinire gli equilibri di questa intricata crisi internazionale.

La decisione della Casa Bianca ha l'obiettivo di tutelare le scorte di armi «in casa». Kiev convoca l'ambasciatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Meno armi all'Ucraina». Choc di Kiev, Zelensky: «In qualche modo dobbiamo garantire la difesa del nostro popolo»

In questa notizia si parla di: armi - kiev - trump - meno

“L’invio di armi a Kiev? Lontano dagli occhi dell’opinione pubblica”: la “svolta” di Merz in Germania per ora è per meno trasparenza - Il governo tedesco ha deciso di limitare la trasparenza riguardo alle forniture di armi all'Ucraina, una mossa che solleva interrogativi e preoccupazioni.

“Meno #armi a #Kiev”. Dopo aver tradito gli iraniani, #Trump tradisce anche gli ucraini e l’originale spirito americano. La #storia ne serberà #memoria. Il sospirato, da lui, #premioNobel per la #pace auspico non sia nemmeno più proposto per scherzo. Vai su X

Meno armi vengono fornite a Kiev, più è vicina la fine del conflitto. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, è stato molto chiaro nello spiegare la posizione russa rispetto alla notizia della sospensione di parte degli aiuti militari Usa all'Ucraina. "Da quello che Vai su Facebook

Patriot, Hellfire e Stinger: ecco le armi destinate a Kiev che Trump ha bloccato; Trump blocca le armi a Kiev. Inizia il conto alla rovescia; Media: Trump sospende gli aiuti militari a Kiev. L'accordo sulle terre rare non è più sul tavolo - La Casa Bianca conferma: Stop agli aiuti a Kiev per trovare una soluzione alla guerra.

Usa: "Meno armi a Kiev". Il Cremlino replica: "La fine della guerra è più vicina" - Gli Stati Uniti hanno bloccato alcune delle spedizioni di armi all'Ucraina che erano state promesse durante l'amministrazione ... Scrive iltempo.it

Ucraina, ecco la lista delle armi bloccate da Trump: ora per Kiev sarà più dura resistere all’offensiva russa - La lista completa delle armi bloccate dagli USA e l'impatto sulla capacità difensiva ucraina contro l'offensiva russa ... Secondo ilfattoquotidiano.it