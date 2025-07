L'avversario di Alcaraz ha guadagnato 116mila euro a Wimbledon ma ora deve capire come incassarli

Oliver Tarvet, giovane talento di 21 anni e studente a San Diego, ha conquistato un incredibile premio di 116 mila euro a Wimbledon. Tuttavia, le restrizioni universitarie gli impediscono di incassare più di 10 mila euro. Ora, il suo obiettivo è scoprire come aggirare questa limitazione e portare a casa il ricco premio. Ma quali strategie potrebbe adottare? Continua a leggere per scoprire come questa sfida si trasforma in una vera e propria partita di astuzia.

