Il Dalai Lama spegne 90 candeline e le voci sull' ultimo Lama | Ci sarà un prossimo ma nascerà fuori dalla Cina

In occasione del suo 90° compleanno, il Dalai Lama scuote le aspettative con una dichiarazione decisiva: l’istituzione continuerà anche dopo di lui, sfatando anni di voci sulla fine di un ciclo. La sua fermezza apre nuove prospettive per il futuro spirituale del Tibet e oltre. È la prima volta che Tenzin Gyatso, 14ª incarnazione, smentisce l’idea di un “ultimo lama”. La storia sta per essere riscritta, e il prossimo leader nascerà fuori dalla Cina.

In occasione delle celebrazioni per il suo 90° compleanno, il Dalai Lama ha chiarito con fermezza che l’antica istituzione spirituale tibetana continuerà anche dopo la sua scomparsa, ponendo così fine a anni di incertezze e speculazioni su un possibile “last lama”. È la prima volta che Tenzin Gyatso, 14ª incarnazione del Dalai Lama, smentisce l’ipotesi che il suo sia l’ultimo ciclo di reincarnazione. «L’istituzione del Dalai Lama proseguirà», ha dichiarato in un messaggio registrato trasmesso durante le preghiere a Dharamshala, in India. Una posizione che, oltre ad avere un peso simbolico enorme, riaccende anche il delicato confronto con la Cina sul futuro del buddhismo tibetano. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il Dalai Lama spegne 90 candeline e le voci sull'”ultimo Lama”: «Ci sarà un prossimo, ma nascerà fuori dalla Cina»

