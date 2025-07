Sinner in versione foca | che numeri con il pallone!

Jannik Sinner, in versione foca, mostra il suo talento anche fuori dal campo da tennis, divertendosi a palleggiare con il pallone tra i piedi tra un allenamento e l’altro. La sua passione e versatilità sono evidenti, mentre si prepara ad affrontare Aleksandar Vukic nel secondo turno di Wimbledon. Con questa energia contagiosa, Sinner non smette mai di stupire: la sfida promette emozioni e spettacolo.

Jannik Sinner si prepara ad affrontare Aleksandar Vukic nel secondo turno di Wimbledon e tra un allenamento e l'altro si diverte palleggiando con il suo staff. L'azzurro fa vedere il suo talento anche con il pallone tra i piedi.

