Blackout sulla rete | tram Atm fermi per quasi tre quarti d' ora

Un blackout improvviso ha messo in ginocchio la rete ATM, lasciando fermi tram per quasi 45 minuti. L’allarme è scattato poco prima delle 18, coinvolgendo le linee 2 e 19, causando disagi e caos tra i passeggeri costretti a cercare alternative sotto il sole cocente. Un episodio che evidenzia quanto sia fragile il nostro sistema di trasporto pubblico e l’importanza di investire in infrastrutture più resilienti.

L'allarme è scattato poco prima delle 18, a partire dalle linee 2 e 19. Disagi per i passeggeri, costretti a cambiare itinerario sotto il sole.

