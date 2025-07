È caccia all’esterno Napoli pronto a pescare in Ligue 1 | colpo da 60 milioni!

Il Napoli si prepara a fare un colpo da 60 milioni in Ligue 1, puntando a rinforzare le sue ali per sostenere al meglio le rotazioni di mister Antonio Conte. Con diversi affari in cantiere, tra entrate ed uscite, gli azzurri continuano a sorprendere il mercato italiano, cercando di consolidare una squadra competitiva e pronta a giocarsi il titolo. La sessione di calciomercato è ancora aperta: cosa riserverà il futuro?

Il Napoli è alla ricerca di un'ala da far entrare nelle rotazioni di mister Antonio Conte: nuovo nome a sorpresa dalla Francia Il Napoli continua ad essere la protagonista assoluta del calciomercato in Italia. Gli azzurri stanno trattando con diversi calciatori sia lato entrate che uscite, poiché la squadra di Antonio Conte ha bisogno di essere rinforzata e di liberarsi da una serie di esuberi. Ad oggi, sono stati ufficializzati gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, assieme alle cessioni di Caprile, Natan e Gaetano. Nelle ultime ore, un profilo molto interessante è stato accostato ai Campioni d'Italia.

