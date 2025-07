Puff Daddy dichiarato non colpevole per traffico sessuale

Il mondo dello spettacolo e della musica accoglie con sollievo la notizia: Puff Daddy, il celebre produttore e imprenditore, è stato dichiarato non colpevole per le accuse di traffico sessuale. La giuria ha assolto Combs dai reati più gravi, riconoscendo invece una responsabilità su altri aspetti. Questa sentenza segna un importante capitolo nella sua carriera, dimostrando come la giustizia possa fare chiarezza anche in casi complessi e mediatici.

Il produttore musicale e imprenditore Sean “Diddy” Combs, alias Puff Daddy è stato dichiarato non colpevole dalle accuse più gravi nel processo che lo vedeva imputato a New York per traffico sessuale e associazione a delinquere. Secondo quanto riferito dalla CNN, la giuria ha assolto Combs dai reati più pesanti, stabilendo però la sua responsabilità su due capi . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Puff Daddy dichiarato “non colpevole” per traffico sessuale

Puff Daddy / P. Diddy affronta accuse che potrebbero costargli l'ergastolo: la sua ex compagna, incinta di nove mesi, depone sul banco dei testimoni - Puff Daddy, noto anche come P Diddy, si trova al centro di un caso giudiziario che potrebbe portarlo a una condanna all'ergastolo.

L'ex magnate dell'hip hop rischia tra 15 anni e l'ergastolo per accuse di traffico sessuale e violenze. La giuria è al secondo giorno di deliberazione. Da FQmagazine.it Vai su Facebook

Processo Puff Daddy, giuria emette verdetto su 4 capi d'accusa - Il processo per traffico sessuale, associazione a delinquere e induzione alla prostituzione a carico del rapper e produttore musicale, iniziato sette settimane fa, si avvia verso la conclusione. Si legge su tg24.sky.it

Sean “Diddy” Combs è stato dichiarato colpevole per due capi di accusa - Entrambi per trasporto finalizzato alla prostituzione, mentre è stato dichiarato innocente per altri tre, fra cui tratta di esseri umani e associazione a delinquere ... Lo riporta ilpost.it