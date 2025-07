Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici

La positiva ripresa della trattativa si apre come una speranza concreta di trovare un accordo equo e sostenibile per i lavoratori metalmeccanici. Le parti sociali, Fim, Fiom e Uilm, scambieranno proposte nel prossimo confronto convocato da Federmeccanica e Assistal, segnando un passo importante verso un rinnovo che possa rispondere alle esigenze di un settore in forte evoluzione. Il dialogo è la chiave per costruire un futuro di stabilità e crescita condivisa.

Riprende il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici: Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto oggi da Federmeccanica e Assistal una convocazione per il 15 luglio alle ore 11 presso la sede della Confindustria a Roma. Lo rendono noto i segretari generali delle tre sigle, rispettivamente Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella, secondo i quali "la positiva ripresa della trattativa si concretizza grazie alla mobilitazione e 40 ore di sciopero delle lavoratrici e lavoratori". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici

In questa notizia si parla di: riprende - trattativa - rinnovo - contratto

Rinnovo contratto scuola 2022-24, giovedì riprende la trattativa all’Aran. Anief chiede stipendi più alti, buoni pasto e middle management - La trattativa per il rinnovo del contratto scuola 2022-2024 riprenderà giovedì all’Aran, mentre Anief rinnova le sue richieste: stipendi più alti, migliori buoni pasto e una riforma del middle management.

Translate postRinnovo contratto scuola 2022-24, giovedì riprende la trattativa all’Aran. Anief chiede stipendi più alti, buoni pasto e middle management Vai su X

Federmeccanica e Assistal continuano ad essere indisponibili a riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, con un atteggiamento irresponsabile e irrispettoso verso i lavoratori. Dopo otto mesi dalla rottura della trattativa sembra essere rimasti Vai su Facebook

Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici; Ccnl Unionmeccanica-Confapi, riprende la trattativa; Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici.

Riprende la trattativa per rinnovo contratto dei metalmeccanici - Riprende il confronto per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici: Fim, Fiom e Uilm hanno ricevuto oggi da Federmeccanica e Assistal una convocazione per il 15 lugli ... Secondo ansa.it

Rinnovo contratto scuola 2022-24, giovedì riprende la trattativa all’Aran. Anief chiede stipendi più alti, buoni pasto e middle management - Mentre i dipendenti delle Funzioni Centrali in smart working ricevono buoni pasto da 13 euro al giorno, docenti e personale ATA restano esclusi da questo beneficio. Segnala orizzontescuola.it