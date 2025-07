Aree interne Foti non ci sta e rispedisce polemiche e calunnie alla sinistra | il Piano è un inno a loro mai detto spopolamento irreversibile

In un contesto di continue polemiche e accuse infondate, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, risponde con fermezza, respingendo le calunnie della sinistra e sottolineando come il Piano 232 rappresenti un vero e proprio inno al progresso, lontano da spopolamenti irreversibili. In un clima di ostilità crescente, le sue dichiarazioni chiudono ogni discorso sterile, riaffermando con forza l’impegno del Governo per le aree interne e il futuro del Paese.

Aree interne, con le sue dichiarazioni inoppugnabili Tommaso Foti – ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione – chiude una polemica sterile e pretestuosa. Quella innescata dall'ipocrisia della sinistra e dei suoi corifei mediatici, che non conosce limiti. Ogni giorno, assistiamo a tentativi maldestri di minare l' operato di questo Governo, ricorrendo a menzogne e travisamenti che sfiorano il ridicolo. Ma l'ultima patetica messinscena ha riguardato le Aree Interne, con l'accusa infondata rivolta al Ministro di aver sentenziato uno «spopolamento irreversibile» per queste zone vitali del nostro Paese: un pretesto che Foti ha rispedito sonoramente al mittente, tacitandolo (si spera una volta per tutte sul tema).

