Temptation Island 2025 | fidanzata avvistata con un famoso influencer e scrittore

Temptation Island 2025 è ancora in attesa di debutto, ma il gossip impazza già sul web. Una segnalazione bomba riguarda Lucia Illardo, fidanzata di Rosario, avvistata a Milano in compagnia di un noto influencer e scrittore. L’indiscrezione, divulgata da @veryinutilpeople.it, ha fatto drizzare le antenne: lei ha lasciato il...

Temptation Island 2025 non è ancora andato in onda, ma il web è già in fermento per una segnalazione clamorosa su una delle coppie partecipanti. Protagonista del presunto scoop è Lucia Illardo, fidanzata di Rosario, che sarebbe stata avvistata in un contesto piuttosto ambiguo a Milano, in compagnia di un personaggio famosissimo. L’indiscrezione, lanciata dalla pagina Instagram @veryinutilpeople.it, ha acceso i sospetti: lei ha lasciato il programma da single dopo un falò di confronto anticipato? La segnalazione su Temptation Island arriva dai Navigli. La notizia è arrivata tramite una testimonianza anonima inviata alla nota pagina social di gossip VeryInutilPeople. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025: fidanzata avvistata con un famoso influencer e scrittore

In questa notizia si parla di: temptation - island - fidanzata - avvistata

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island: Maika Randazzo lascia Lino Giuliano per un altro fidanzato del docu-reality? Il gossip; Grande Fratello, Yulia Bruschi, fidanzata di Giglio, avvistata in discoteca con un ex tentatore [VIDEO]; Chi è Carlo Marini, il tentatore single di Martina a Temptation Island: l’avvistamento con la ragazza fuori l’isola, la relazione con Raul.

Temptation Island, fidanzata avvistata fuori dal programma insieme al tentatore - MSN - Temptation Island: la segnalazione inaspettata Secondo Cervigni, i due sarebbero stati avvistati insieme al McDonald’s, sollevando ancora più curiosità tra i fan di Temptation Island. Segnala msn.com

Temptation Island, Raul Dumitras avvistato in discoteca ma senza la fidanzata Martina! - ComingSoon.it - Di recente, Raul è stato però avvistato in discoteca e senza la presenza della fidanzata Martina. comingsoon.it scrive