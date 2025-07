Mercato Bologna Immobile rescinde col Besiktas | pronto a vestire il rossoblù

Il mercato di Bologna si anima di novità emozionanti: Ciro Immobile, pronto a lasciare il Besiktas e ritrovare il calore rossoblù. Mentre le prime immagini dell’attaccante invadono i social, l’attesa cresce per l’annuncio ufficiale. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe rappresentare un colpo di grande impatto per la squadra di Vincenzo Italiano. Con questo trasferimento, il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Bologna, 2 luglio 2025 - Ciro Immobile è pronto a vestire di rossoblù. Mentre online impazzano già le prime foto dell’attaccante classe 1990 con la maglia del Bologna, l’ufficialità manca ancora ma ci sono stati sensibili passi avanti nella trattativa per lo sbarco dell’ex Lazio e di fatto anche Besiktas alla corte di Vincenzo Italiano. Nelle ultime Immobile avrebbe incontrato la dirigenza dei turchi per risolvere anticipatamente il suo contratto in scadenza nel 2026, rinunciando ai 6,5 milioni di euro di stipendio annui a fronte di una buonuscita da 2,5 milioni di euro. Una soluzione che accontenta tutti: l’attaccante, che avrà comunque una significativa liquidità, il Besiktas che si libererà di un accordo economico diventato non più sostenibile e infine il Bologna che avrà il suo attaccante di peso e d’esperienza da svincolato, potendo così mettere sul piatto una cifra in linea con la propria politica in fatto di stipendi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Bologna, Immobile rescinde col Besiktas: pronto a vestire il rossoblù

