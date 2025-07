Giuli e la polemica sul premio Strega | Non mi hanno mandato i libri forse mi considerano un ‘nemico della domenica’

Giuli si è autodefinito un «nemico della domenica», ironizzando sull’espressione con la quale si indica il pubblico poco appassionato di letteratura. La polemica sul Premio Strega, però, evidenzia quanto la passione per i libri possa essere soggetta a fraintendimenti e pregiudizi. In un mondo sempre più digitale, il coinvolgimento culturale richiede impegno e apertura, caratteristiche fondamentali per valorizzare la bellezza della lettura e il suo ruolo nella società.

«In genere mi risulta che gli ‘Amici della domenica’ ricevano dei libri, relativi al premio Strega, che li leggano come io ho fatto quando ero considerato tale e poi diano il loro voto». Ha esordito con queste parole interpellato dai giornalisti in Transatlantico il ministro della Cultura Alessandro Giuli riguardo al concorso letterario. Giuli si è autodefinito un «nemico della domenica», ironizzando sull’espressione con la quale si indica il gruppo di intellettuali che ancora oggi esprimono le proprie preferenze per decretare il viciniore del concorso. Il ministro, poi, ha tenuto a specificare che la sua era una battuta. 🔗 Leggi su Open.online

