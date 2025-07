Giuli dà una ‘cinquina’ allo Strega | Non vado non mi hanno inviato nemmeno i libri

In quelle sere d’estate, invece, il dibattito era più civile e caldo, con un rispetto reciproco che oggi sembra svanito. La scena politica e culturale, infatti, si anima di continue schermaglie, spesso più teatrali che sostanziali. È un gioco che rischia di offuscare i valori di confronto e crescita condivisa. Ma la vera domanda resta: fino a quando continuerà questa resistenza dell’amichettismo di sinistra, e cosa ci aspetta nel prossimo capitolo?

Continua la resistenza dell’amichettismo di sinistra al governo Meloni e ai suoi ministri: l’ultimo dispetto arriva dagli organizzatori del premio Strega, lo stesso dove due anni fa Geppi Cucciari “interrogava” il ministro Sangiuliano sui libri in gara neanche fosse un maturando. Gag divenuta virale, che ovviamente non si era mai vista quando i ministri erano del centrosinistra: do you know Veltroni e Franceschini? In quelle sere d’estate era solo un profluvio di inchini, riverenze, bacetti e di “Caro Dario”, “Grazie Walter”. Stavolta non c’era, forse aveva pilates. Allora gli organizzatori hanno usato un più sottile e velenoso approccio: invitare il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ma facendogli notare sottilmente che la sua presenza non era troppo gradita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it