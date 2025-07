Sinner già in campo | guarda l' allenamento in vista del match con Vukic

Jannik Sinner si prepara con determinazione per il suo attesissimo match di secondo turno a Wimbledon contro Aleksandar Vukic. Dopo aver osservato attentamente l’allenamento, l'azzurro si concentra sui dettagli, dedicando energie e impegno per conquistare il suo primo titolo sull’erba di Londra. La sua passione e dedizione sono la garanzia di uno spettacolo emozionante sull'erba più famosa del mondo. Restate sintonizzati: il meglio deve ancora arrivare.

In vista del match di secondo turno a Wimbledon contro Aleksandar Vukic, Jannik Sinner è tornato in campo per allenarsi. Tanti scambi da fondo campo e concentrazione massima per l'azzurro, che punta a vincere il suo primo titolo in carriera sull'erba dell'All England Club.

