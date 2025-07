Assicurazione sanitaria Valditara | dal 2026 polizza obbligatoria per docenti e ATA

Dal 2026, l’assicurazione sanitaria obbligatoria per docenti e personale ATA rappresenta un passo importante verso un welfare scolastico più solido e tutelato. Questa novità, confermata dal Ministro Giuseppe Valditara, si inserisce nel nuovo contratto collettivo nazionale, offrendo maggior sicurezza e benefici concreti a chi lavora nelle scuole italiane. Un cambiamento che promette di trasformare il panorama della tutela del personale scolastico: scopriamo insieme cosa cambierà.

Il Ministro Valditara conferma l'introduzione di un'assicurazione sanitaria obbligatoria per tutto il personale scolastico. La misura, che rientra in un piano di welfare più ampio, sarà operativa dal 2026 e integrata nel nuovo contratto collettivo nazionale. Una novità per il welfare scolastico: l'assicurazione sanitaria Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l'arrivo

