Un blitz improvviso in un ristorante di via Bono a Bergamo ha portato al sequestro di oltre 50 kg di carne non tracciabile, sollevando importanti questioni sulla sicurezza alimentare. L’operazione, condotta congiuntamente da polizia locale e ATS dopo una segnalazione, ha evidenziato la necessità di controlli più stringenti nel settore. La sanzione pecuniaria e il sequestro rappresentano un passo fondamentale per tutelare i consumatori e garantire la qualità del cibo.

SICUREZZA ALIMENTARE. Il controllo di polizia locale di Bergamo e Ats dopo una segnalazione. Sanzione pecuniaria e sequestro della merce. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Blitz in un ristorante di via Bono: sequestrati oltre 50 kg di carne «non tracciabile»

