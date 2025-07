Biasin | Inter scossone necessario Lautaro Martinez leader vero

Fabrizio Biasin evidenzia il coraggio di Lautaro Martinez nel post Inter-Fluminense, sottolineando come le sue parole siano state un vero e proprio scossone necessario. Il giornalista di Libero ammette che, seppur sorprendente, il messaggio del leader nerazzurro era fondamentale per risvegliare gli animi e rilanciare la squadra. Un gesto che dimostra quanto Lautaro sia un vero leader e non si tira indietro davanti alle sfide piĂą dure.

Biasin promuove le parole di Lautaro Martinez nel post di Inter-Fluminense. Il giornalista di Libero parla di scossone necessario. SCOSSONE NECESSARIO – Fabrizio Biasin, su Tmw, si esprime sull’uscita di Lautaro Martinez: « Le parole di Lautaro hanno fatto strabuzzare gli occhi ai piĂą: “Ma era davvero necessario?”. Sì, era assolutamente necessario. Il leader della squadra ha voluto a tutti i costi terminare la stagione con una bordata e lo ha fatto con uno scopo ben preciso. Evitare che quelli che ora sono malesseri latenti di questo e quel giocatore si trasformino rapidamente in problemi in grado di segnare la prossima stagione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Biasin: «Inter, scossone necessario. Lautaro Martinez leader vero»

In questa notizia si parla di: necessario - lautaro - biasin - scossone

Biasin su TMW: “Le parole di Lautaro hanno fatto strabuzzare gli occhi ai più: “Ma era davvero necessario?”. Sì, era assolutamente necessario. Il leader della squadra ha voluto a tutti i costi terminare la stagione con una bordata e lo ha fatto con uno scopo ben Vai su X

Un’Inter brutta e stanca lascia il Mondiale per Club e chiude la sua lunghissima stagione. Serviranno pazienza e supporto. Servirà un mercato capace di dare freschezza e velocità . Ma, al momento, serve soprattutto tanto tanto riposo. - Fabrizio Biasin Vai su Facebook

Biasin: Messaggio necessario di Lautaro, serviva uno scossone mediatico.

Inter, Biasin: “Ecco cos’ha chiesto Lautaro e siamo sicuri che anche gli altri senatori…” - Nell'edizione odierna di Libero, Fabrizio Biasin, giornalista, ha commentato così la situazione attuale in casa Inter ... Secondo fcinter1908.it

Biasin: “Chivu ha bisogno di tempo e di un mercato all’altezza. Le parole di Lautaro…” - Fabrizio Biasin su X offre un’analisi sulla situazione attuale dell’Inter: "Chivu ha bisogno di tempo e di un mercato all’altezza" ... Segnala fcinter1908.it