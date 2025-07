Tajani sostegno alla mediazione Usa-Egitto-Qatar su Gaza

Il nostro Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si impegna con fermezza per una svolta importante nella crisi di Gaza. Supportando le mediazioni di USA, Egitto e Qatar, l’Italia si mobilita a livello internazionale per favorire un cessate-il-fuoco di 60 giorni. Un passo cruciale verso la pace, che richiede il massimo sforzo diplomatico e collaborazione globale. La strada verso una soluzione duratura passa anche attraverso queste iniziative condivise.

L'Italia conferma " l'impegno totale affinchè cessino al più presto le operazioni militari a Gaza ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo le telefonate con gli omologhi di Canada (presidenza G7 ), Qatar ed Egitto. "La mediazione di Usa, Egitto e Qatar deve avere successo, l'Italia farà il necessario nel G7 e nell' Ue per sostenerla. La possibilità di un primo cessate-il-fuoco di 60 giorni è un passaggio decisivo che non può essere mancato. Vanno fermati gli attacchi che coinvolgono i civili palestinesi, vanno liberati gli ostaggi israeliani, bisogna consolidare un cessate il fuoco e riaprire la Striscia agli aiuti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, sostegno alla mediazione Usa-Egitto-Qatar su Gaza

