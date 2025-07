Caldo il protocollo per i lavoratori | dagli ammortizzatori alla prevenzione cosa prevede

Il nuovo protocollo per i lavoratori rappresenta un passo fondamentale verso una tutela più completa, passando dagli ammortizzatori alla prevenzione. Firmato il 2 luglio al ministero del Lavoro con la partecipazione di sindacati e associazioni datoriali, il documento si appresta a diventare realtà attraverso un decreto ministeriale. La ministra Marina Calderone sottolinea come il protocollo si completerà con un decreto dedicato alla cassa integrazione, garantendo un quadro normativo più solido e mirato.

Il documento è stato firmato la sera del 2 luglio, al ministero del Lavoro, alla presenza di associazioni datoriali e sindacati confederali. Il provvedimento sarà recepito con un decreto ministeriale. La parte sulla cassa integrazione, però, andrà nel primo veicolo normativo utile, in quanto non può essere inserita all'interno di un decreto ministeriale. "Il protocollo - ha detto la ministra Marina Calderone - si completerà con un mio decreto di adozione che darà un quadro nazionale e poi nei tanti accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali". Previsiti alcuni interventi per tutelare alcuni lavoratori particolarmente esposti alle alte temperature di questi giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Caldo, il protocollo per i lavoratori: dagli ammortizzatori alla prevenzione, cosa prevede

