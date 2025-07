Contratto David Juve Sky sistemati anche gli ultimi dettagli dell’accordo che legherà il canadese ai bianconeri! Tutti i dettagli

La Juventus sta per ufficializzare il trasferimento di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese pronto a indossare la maglia bianconera. Dopo aver concluso gli ultimi dettagli contrattuali con il Lille, l’accordo di cinque anni si appresta ad essere firmato, segnando un importante tassello nel mercato estivo. Con questa operazione, i bianconeri rafforzano il reparto offensivo e puntano a tornare protagonista in Italia e in Europa. Come si svilupperà questa nuova avventura?

Contratto David Juve: non ci sono più dubbi! Il canadese sarà bianconero: sistemati gli ultimi dettagli, il bomber è pronto a mettere il nero su bianco. La Juventus sta per chiudere l’affare con Jonathan David. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Lille, sono stati sistemati gli ultimi dettagli contrattuali, con un’intesa che legherà il giovane attaccante canadese ai bianconeri per i prossimi cinque anni. Come riportato da Sky Sport, David è pronto a firmare il suo contratto con la Juventus, portando la sua qualità offensiva nella squadra di Igor Tudor. Il giocatore, uno dei più promettenti attaccanti d’Europa, si prepara a fare il salto in un top club, con la Juve che ha deciso di investire sul suo talento per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Contratto David Juve (Sky), sistemati anche gli ultimi dettagli dell’accordo che legherà il canadese ai bianconeri! Tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: dettagli - david - sistemati - juve

David Juve: il canadese è nell’orbita di quella rivale, anche se vanno risolti quegli aspetti: i dettagli sul contratto e cosa manca alla fumata bianca! - Jonathan David, attaccante canadese del Lille, è nel mirino del Napoli, ma è anche associato alla Juventus.

Juventus, sistemati gli ultimi dettagli contrattuali per Jonathan David; Juventus, accordo totale per Jonathan David: affare in chiusura; Gazzetta - Pressing David, si inserisce la Juve: la prossima settimana sarà decisiva.

Venerdì le visite mediche di David con la Juventus, contratto di 5 anni - Sistemati gli ultimi dettagli del contratto che legherà David alla Juventus Dopo l’ok raggiunto nella notte, si avvicina sempre di più la firma di Jonathan David con la Juventus. Secondo gianlucadimarzio.com

David si avvicina alla Juve: c'è l'accordo, mancano gli ultimi dettagli - Dopo l'eliminazione dal Mondiale per club per mano agli ottavi di finale in seguito alla sconfitta contro il Real Madrid, nella no ... Da msn.com