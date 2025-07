Ucraina | Zelensky stiamo chiarendo con Usa su fornitura armi

L'Ucraina, sotto la guida di Zelensky, sta lavorando intensamente con gli Stati Uniti per definire i dettagli della fornitura di armi e supporto militare. La collaborazione mira a rafforzare la difesa del Paese e a garantire la sicurezza della popolazione ucraina in un momento di grande tensione. Mentre si chiariscono i dettagli, l’obiettivo resta quello di proteggere la sovranità e il futuro dell’Ucraina, perché la pace si conquista anche con l’aiuto internazionale.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – "Oggi ci sono state le relazioni dei ministri della Difesa e degli Affari esteri dell'Ucraina. In particolare, sulle relazioni con gli Stati Uniti d'America. Attualmente, a livello operativo, l'Ucraina e gli Stati Uniti stanno chiarendo tutti i dettagli relativi alla fornitura di supporto alla difesa, compresa la componente di difesa aerea. In un modo o nell'altro dobbiamo garantire la protezione della nostra gente". È quanto ha fatto sapere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio serale sui social. "Oggi abbiamo discusso i prossimi passi nelle relazioni con l'Unione Europea, che in questo semestre è presieduta dalla Danimarca", ha aggiunto, "oggi poi c'è stata una riunione con i nostri funzionari governativi e il team dell'Ufficio: stiamo preparando nuovi accordi con la Danimarca e altri partner sulla produzione di armi, la produzione congiunta e stiamo preparando notizie sui nostri droni intercettori".