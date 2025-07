14 Paesi Ue | coesione con robusto budget

In un recente 'non-paper', si sottolinea come 14 paesi membri dell'UE beneficino di un budget di coesione robusto, fondamentale per promuovere unità e sviluppo equo. Con la proposta della Commissione sul nuovo bilancio, si evidenzia l'importanza di un budget distinto, basato su allocazioni regionali che riflettano i diversi livelli di sviluppo. Solo così si potrà garantire una crescita armoniosa e sostenibile tra le regioni europee, rafforzando la coesione e la competitività a lungo termine.

18.52 In vista della proposta della Commissione Ue sul nuovo bilancio, "solo un budget robusto e distinto, basato su allocazioni regionali, che rifletta i diversi livelli di sviluppo, e che sia accompgnato da una legislazione dedicata alle politiche di Coesione può assicurare che il prossimo bilancio pluriennale porti a unità, competitività e convergenze di lungo termine tra le Regioni Ue". E' quanto si legge in un 'non-paper' (documento informale) redatto da 14 Stati membri, tra cui anche l'Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

