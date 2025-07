Salute l’allarme dei nefrologi sui rischi del caldo

Con l’arrivo delle alte temperature, i nefrologi lanciano un forte monito: il caldo torrido e la disidratazione rappresentano una minaccia crescente per la salute dei nostri reni. In aumento le coliche e le insufficienze, ma alcune semplici regole possono fare la differenza. Proteggere i nostri organi vitali è fondamentale: ecco cosa fare per affrontare l’estate in sicurezza.

Caldo torrido e disidratazione mettono in crisi i reni: coliche e insufficienze in aumento durante l’estate. La Società Italiana di Nefrologia lancia l’allarme e indica le semplici regole per proteggerci. Servizio di Monica Di Loreto TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Salute, l’allarme dei nefrologi sui rischi del caldo

