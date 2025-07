Travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia | Gnoli non risponde al gip era positivo alla cocaina

Una tragedia sul lungomare di Pinarella di Cervia scuote la piccola comunità: Lerry Gnoli, 54 anni, è indagato per omicidio colposo dopo aver travolto e ucciso una donna di 66 anni. La sua scelta di non rispondere al gip, unita alla positività alla cocaina, solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e la responsabilità nei momenti più drammatici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto tutti.

Lerry Gnoli, 54 anni, è indagato per omicidio colposo dopo aver travolto e ucciso con una ruspa la bagnante Elisa Spadavecchia, 66 anni, a Pinarella di Cervia. In carcere, ha scelto di non rispondere al gip. Era risultato positivo alla cocaina, elemento che aggrava la sua posizione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

