Reclutamento docenti | Anief propone il doppio canale contro la ‘piaga’ del precariato ma la politica è sorda

La lotta al precariato scolastico in Italia richiede soluzioni innovative e decisive. Anief propone un doppio canale di reclutamento, che unisce graduatorie e concorsi, per garantire stabilità e continuità didattica, soprattutto nel sostegno. Tuttavia, la politica sembra sorda di fronte a questa emergenza. È ora di ascoltare e agire per costruire un sistema scolastico più giusto e sostenibile, perché il futuro delle nuove generazioni non può aspettare.

La stabilizzazione dei docenti precari in Italia è un tema centrale. La proposta di un doppio canale di reclutamento, che affianchi le graduatorie ai concorsi, emerge come soluzione per risolvere il problema del precariato e garantire la continuità didattica, soprattutto nel sostegno. L'emergenza del precariato scolastico Il sistema scolastico italiano affronta un'emergenza legata al precariato,

