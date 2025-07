Chi l’ha Visto parla la mamma di Anastasia

Questa sera, su Rai 3, torna "Chi l’ha Visto?" con nuovi dettagli sul caso di Villa Pamphili. La madre di Anastasia, protagonista di un tragico duplice omicidio, condividerà le sue parole e i ricordi più intimi, offrendo un volto umano a una vicenda ancora avvolta nel mistero. Un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire cosa si cela dietro questo enigma e ascoltare la sua toccante testimonianza. Restate con noi per scoprire come si evolve questa drammatica storia.

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 2 luglio, su Rai 3 con Chi l’ha Visto?, che torna con il caso di Villa Pamphili e su Garlasco con gli ultimi aggiornamenti. Caso Villa Pamphili. Il duplice omicidio di Anastasia e sua figlia Andromeda di appena un anno sarà nuovamente al centro di questa puntata, dove parlerà la madre della giovane, la stessa che contattò il programma di Federica Sciarelli permettendo di identificare il corpo della giovane. Mia figlia mi disse che lo zainetto con i suoi documenti era caduto in mare nel viaggio da Malta verso l’Italia, ma a questo punto credo che sia stato lui a farle perdere i documenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Chi l’ha Visto, parla la mamma di Anastasia

