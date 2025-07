Mimmo Lucano Cerno | così cadono il modello Riace e la battaglia sull' immigrazione della sinistra | VIDEO

Mimmo Lucano, simbolo del modello di integrazione di Riace e della battaglia di sinistra per i diritti degli immigrati, si trova ora di fronte a una dura realtà: la decadenza dalla carica di sindaco, sancita dalla legge Severino. Con questa decisione, cadono anche le illusioni di un'utopia migratoria e di una lotta democratica contro l'autoritarismo. È il momento di riflettere su cosa significhi davvero difendere i valori di inclusione e legalità in un contesto sempre più complesso.

Mimmo Lucano, l'europarlamentare di AVS che ha fatto della legalità la sua bandiera, si è aggrappato fino all'ultimo alla poltrona di sindaco di Riace, ma il Tribunale di Locri ha depositato la sentenza che ne decreta la decadenza, applicando la Legge Severino. "Cadono il modello Riace e quella che ci è stata raccontata come la grande battaglia di democrazia sull'immigrazione contro l'autoritarismo delle destre che volevano vietare l'ingresso dei migranti illegali in Italia": il commento del direttore Tommaso Cerno.

Riace, Mimmo Lucano dichiarato decaduto dalla carica di sindaco. Il destino di Mimmo Lucano come sindaco di Riace si decide nuovamente: il tribunale di Locri ha dichiarato la sua decadenza, accogliendo il ricorso della Prefettura di Reggio Calabria.

Riace, finalmente Mimmo Lucano è decaduto. I giudici: "Condotta criminosa" - Ci sono volute venti pagine di sentenza per mettere la parola fine a una resistenza che durava da mesi.

Mimmo Lucano dichiarato decaduto da Sindaco di Riace dal Tribunale di Locri - In applicazione della legge Severino i giudici hanno accolto il ricorso della prefettura di Reggio Calabria, dopo che a febbraio è diventata definitiva la condanna a 18 mesi di reclusione per falso.