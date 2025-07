Atalanta ufficiale Kamaldeen Sulemana | ha firmato il contratto a Zingonia

L’Atalanta annuncia con entusiasmo il suo primo grande colpo di mercato estivo: Kamaldeen Sulemana, talento emergente proveniente da un trasferimento ufficializzato a Zingonia. Dopo aver superato le visite mediche e firmato un contratto quadriennale, il giovane attaccante si prepara a mettersi in gioco in nerazzurro, portando energia e nuove ambizioni alla squadra. L’avventura di Sulemana con la Dea sta per cominciare: un’estate all’insegna della speranza e delle sfide.

Il primo colpo del mercato estivo dell’Atalanta è Kamaldeen Sulemana, da questo pomeriggio ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro dopo aver superato le visite mediche iniziate lunedì all’Habilita, presso il Gewiss Stadium. Questo pomeriggio il rito della firma del contratto quadriennale al centro sportivo di Zingonia, con l’amministratore delegato Luca Percassi, e il primo giro per conoscere le strutture e i campi della cittadella atalantina che dal prossimo 14 luglio ospiterà il raduno estivo della Dea. “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Southampton FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kamaldeen Sulemana, 23enne ghanese che nella sua ancora giovane carriera annovera 44 presenze (con 3 gol e 2 assist) in Premier League, 34 presenze (con 5 reti e 2 assist) in Ligue 1, 25 presenze (con 3 assist) nella Championship inglese, 42 presenze (con 14 gol e 5 assist) nella Superliga danese, nonché 4 presenze (con 2 assist) nella Uefa Europa League e 6 presenze (con 1 gol) nella Uefa Conference League”, ha spiegato in una nota la stessa Atalanta presentando il 23enne attaccante ghanese, acquistato dal Southampton per 17 milioni più bonus, come un esterno offensivo che può essere impiegato anche come seconda punta o trequartista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, ufficiale Kamaldeen Sulemana: ha firmato il contratto a Zingonia

