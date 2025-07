Wimbledon calvario per Flavio Cobolli | Costretto a chiudermi in frigo

Flavio Cobolli ha iniziato il suo percorso a Wimbledon nel migliore dei modi, imponendosi con un netto 6-3 7-6 6-1 sul kazako Beibit Zhukayev. Successo in tre set e meno di due ore di partita: ora al secondo turno incontrerà il britannico Jack Pinnington Jones. Ma la vigilia del match per il classe 2002 non è stata l'ideale. Anzi, è stata un incubo. Lo ha raccontato lo stesso Cobolli in conferenza stampa: " Ho preso una sòla con la casa. Ho avuto una brutta esperienza nel dormire. Mi sono svegliato a mezzanotte dal caldo e mi sono messo sul divano, che era di pelle, fresco. Solo che ogni 20 minuti dovevo cambiare posizione.

