Caldo torrido a Genova anziano muore per scompenso cardiaco L’ospedale | Solo oggi nove accessi per alte temperature

Le ondate di caldo estremo stanno colpendo duramente Genova, mettendo in allerta le autorità sanitarie e mettendo a rischio le fasce più vulnerabili. Oggi, un uomo di 85 anni ha perso la vita al Policlinico San Martino, vittima delle conseguenze di un’estate torrida. I casi di emergenza aumentano e richiedono una risposta immediata. È fondamentale sensibilizzare e proteggere chi si trova in condizioni di fragilità, perché la prevenzione può fare la differenza.

Le alte temperature degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova le fasce più fragili della popolazione. Oggi, a Genova, un uomo di 85 anni è deceduto presso il Pronto Soccorso del Policlinico San Martino a causa di uno scompenso cardiaco. L’anziano era arrivato in ospedale in condizioni critiche, con un quadro clinico aggravato dalla disidratazione e dalla presenza di patologie pregresse. A comunicarlo è stato lo stesso Policlinico genovese, che ha reso noto anche un preoccupante aumento degli accessi al Pronto Soccorso legati agli effetti del caldo. Solo oggi sono stati registrati nove accessi per disidratazione e altre problematiche connesse alle elevate temperature, tutti riguardanti persone anziane, considerate fragili. 🔗 Leggi su Open.online

