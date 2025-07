Ballard lo spin-off di Bosch arriva su Prime Video

Preparati a scoprire un nuovo volto della lotta al crimine con lo spin-off di Bosch, “Ballard”. Dal 9 luglio su Prime Video, la talentuosa Maggie Q interpreta la determinata detective Renée Ballard, pronta a svelare i segreti più oscuri di Los Angeles. Un mix di suspense, intrighi e coraggio che ti terrà incollato allo schermo: non perdertelo!

Dal 9 luglio su Prime Video, Renée Ballard prende il posto di Harry Bosch. Volto di Maggie Q, la detective nata dai romanzi di Michael Connelly guida l’unità cold case di Los Angeles e svela il marcio dentro il Dipartimento. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Ballard», lo spin-off di «Bosch» arriva su Prime Video

Bosch e il ruolo nel show su renée ballard secondo michael connelly - Dopo la conclusione della serie “Bosch”, il personaggio di Harry Bosch, portato magistralmente da Titus Welliver, continua a vivere nel cuore dei fan e nelle pagine di Michael Connelly.

Into the Bosch-Verse. Questo 9 Luglio su Prime Video arriverà BALLARD, lo spin-off di "Bosch", con Maggie Q nei panni della detective ideata sempre da Michael Connelly. Se avete seguito l'ultima stagione di "Bosch Legacy", avete già

