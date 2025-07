Modric al Milan | il colpo anziano che spazza via ogni dubbio

Luka Modric al Milan non è un semplice acquisto di prestigio, ma una scelta molto coraggiosa e intelligentissima: i numeri.

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Milan, è fatta per Modric: il centrocampista detto sì ai rossoneri, decisivo il blitz di Tare nel ritiro della Croazia ? Il primo colpo del nuovo Milan di Igli Tare e Massimiliano Allegri è un pallone d’oro. L’accordo tra le parti è stato raggiunto, decisivo il blitz d Vai su Facebook

Nuovo Milan, nuova filosofia: Allegri, Modric e l'instant team.

Modric, voglia di Milan: pronto a ridursi le vacanze, ecco quando può arrivare - Tutti i dettagli in merito al croato Luka Modric è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua le ... Da calcionews24.com

Milan, Vieri incorona Modric: la sentenza che esalta il colpo - Arriva la sentenza di Christian Vieri sull'arrivo di Luka Modric al Milan: l'ex attaccante ha esaltato il colpo ... Secondo spaziomilan.it